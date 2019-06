Corigliano-Rossano (Cs), Festa della Parrocchia Maria Madre Isabella della Chiesa: cambia la viabilità

Festa della Parrocchia Maria Madre Isabella della Chiesa, SABATO 8 e DOMENICA 9 GIUGNO cambierà la viabilità allo Scalo di ROSSANO.

È quanto contenuto nell'ordinanza della Polizia Locale emanata oggi (venerdì 7).

SABATO 8, DALLE ORE 20 ALLE ORE 24 e DOMENICA 9 dalle ORE 18 ALLE ORE 24, sarà interdetta al traffico via NAZIONALE, dall'incrocio con via G.GENTILE all'incrocio con via ESCRIVÀ. DALLE ORE 14 e fino a cessata esigenza di SABATO 8 sarà vietato transitare su via MICHELE BIANCHI, dall'incrocio con via NAZIONALE all'incrocio con VIA LEONCAVALLO.

Sarà vietata la sosta e la fermata su ambo i lati di via NAZIONALE e via MICHELE BIANCHI. Le auto che percorrono via MICHELE BIANCHI con direzione nord, giunti all'incrocio con via LEONCAVALLO hanno l'obbligo di svolta a destra e a sinistra con divieto di proseguire diritto. Le auto che provengono da contrada SANTA CATERINA giunti all'incrocio con via GENTILE hanno l'obbligo di svolta a sinistra per ricongiungersi con corso ITALIA. Le auto che provengono da corso ITALIA giungi alla rotonda con via NAZIONALE possono procedere per via ESCRIVÀ o per via NAZIONALE con direzione centro urbano.