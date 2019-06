Diamente (Cs), Tufo (Lega) commenta i dati delle elezioni: "Risultato storico, la gente vuole il cambiamento"

"Un risultato che vale doppio. Abbiamo espugnato quella che doveva essere la roccaforte del PD poiché città del senatore di area renziana Ernesto Magorno, che invece è risultato il terzo partito con 396 voti a fronte dei nostri 508". Antonello Tufo, attivista della Lega per l'Alto Tirreno Cosentino, commenta così il risultato alle scorse elezioni europee ottenuto dal partito guidato dal ministro degli Interni, Matteo Salvini, nella città diamantese.

"Questo risultato dimostra – continua Tufo - non solo l'evidente calo di consensi del senatore nel suo paese natìo ma anche la crescente fiducia dei cittadini verso il nostro partito, superando le barriere territoriali grazie al lavoro del nostro leader Salvini che ha fatto della Lega un partito nazionale. Evidentemente Diamante ha voluto dare un messaggio a Magorno e alla sua totale assenza sul territorio.". Il coordinatore Tufo nel suo lavoro a Diamante si è avvalso della collaborazione di Francesco Le Rose, sempre in prima linea, che si è impegnato attivamente per far raggiungere tale brillante risultato. Tufo, infine, guarda al futuro: "E' il segnale del cambiamento, la gente vuole voltare pagina, stanca delle promesse non mantenute, dell'assistenzialismo e soprattutto della vecchia politica".