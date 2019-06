Abate (M5S Senato): "Presto arriveranno risposte da Trenitalia sul Frecciargento Sibaritide-Roma"

«In questi giorni – esordisce la senatrice Rosa Silvana Abate (M5S Senato) – si sente parlare delle ulteriori due Frecce che, nel periodo estivo e con l'arrivo dell'orario estivo, sono entrati in vigore e serviranno la fascia tirrenica della Calabria fermandosi anche ad Amantea. Sono mesi che stiamo lavorando per far capire a chi di competenza che la Calabria, dal punto di vista dei trasporti non esiste soltanto nell'area tirrenica. Ma c'è una parte, quella jonica, dove in estate si triplicano i numeri della popolazione residente e che ha bisogno di essere collegata al resto d'Italia».

«Garantire delle tratte da e per la Sibaritide – ha raccontato la senatrice pentastellata – è di importanza fondamentale per lo sviluppo del territorio, soprattutto nel periodo estivo che ormai è prossimo. Ad esempio se qualcuno volesse partire di pomeriggio e raggiungere Paola per prendere un Frecciargento o una Frecciabianca sarebbe impossibile da fare con i mezzi pubblici. Bisogna raggiungere la stazione con mezzi propri impiegandoci, dalla Sibaritide da un'ora e un quarto a quasi due ore d'auto percorrendo anche strade pericolose e trafficate spesso oggetto di incidenti e con alti rischi di perdere il treno. Oltre al danno, quindi, ci sarebbe la beffa».

«La popolazione è stanca – ha chiuso la senatrice M5S – ma i cittadini stiano tranquilli, si è lavorato anche in queste settimane di apparente silenzio. Una serie di incontri e riunioni organizzate di comune accordo con il professore Roberto Musmanno, Assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, ci hanno portato ad un punto che potrebbe essere risolutivo. Entro qualche giorno avremo di sicuro delle novità da parte di Trenitalia. E se le risposte non saranno soddisfacenti faremo vedere, ovviamente pacificamente, a chi di competenza che bisogno ha il territorio di collegamenti veloci con i treni e che i numeri per avere un Frecciargento che porti gente e sviluppo nella Sibaritide prima e nel Crotonese una volta completata l'elettrificazione della tratta Corigliano Rossano-Crotone ci sono eccome. Ci sono scelte che ormai non sono più differibili e procrastinabili».