Ballottaggio a Rende (Cs), Laboratorio Civico: "Principe ha bestemmiato in tv. Chieda scusa ai cattolici"

"Sandro Principe ha bestemmiato in tv, offendendo la Madonna, che peraltro è la patrona di Rende".

Lo afferma Laboratorio Civico.

"Un comportamento che offende tutti i cattolici rendesi - si legge nella nota - e che dimostra, purtroppo, quello che noi andiamo dicendo da tempo e cioè che Principe non rispetta avversari, simboli, cittadini ma ha solo voglia di potere. Principe deve chiedere scusa a tutti i rendesi per quello che ha detto in televisione, una cosa che non ha precedenti nella storia della democrazia partecipata calabrese. Anche se ormai non è riparabile e non bastano più le scuse. Sandro Principe si deve solo ritirare per il bene della città e dei cittadini rendesi".

