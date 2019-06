"Gdd Fashion Week", definiti gli stilisti ammessi alla fase finale

Un gruppo stellare: un mix di ricerca, eleganza e stile. Diciassette stilisti, diciassette idee diverse per immaginare il made in Italy, per costruire il futuro, per proporre e per stupire. In questo scenario è giunta a compimento il lavoro di selezione che ha decretato i fashion designer ammessi all'edizione 2019 della GDD Fashion Week. Un lavoro capillare e minuzioso per rappresentare il Bel Paese nel suo insieme, per declinare, anche dal punto di vista sartoriale, quel concetto di inclusione che è insito nel significato più autentico di contemporaneità.

Ecco i diciassette protagonisti: Alberto Maiorelli (Toscana), Chiara Simeoni (Lazio), Giada Zavaglia (Calabria), Ingrid Fiorita (Calabria), Lara Compagnoni (Marche), Laura Frigerio (Lombardia), Cristina Cilla & Marianna Sticca (Molise), Miriam Russo & Alessandra Russo (Sicilia), Raffaella La Rocca (Campania), Samantha Caputi (Piemonte), Vivian Rossi (San Paolo - Brasile), Daniela De Santis (Lazio), Rossana Pane (Lazio), Giusy Di Bartolo (Calabria), Irene Contini (Sardegna), Alice Fruendi (Toscana), Maria Rosaria Venditto (Campania).

Il tema di questa edizione è "la strada", non intesa semplicemente come tipologia contemporanea di abbigliamento, ma come concezione di vita, di approccio alla quotidianità, come dinamismo e movimento. Per il primo classificato una borsa di studio da 2 mila euro. Da evidenziare anche il Premio della Stampa, decretato dal noto magazine "La mia Boutique", che consiste nella pubblicazione di un servizio fotografico corredato da un'intervista approfondita e dettagliata dello stilista. Interessante ed innovativo l'award Never Tee Stop: il fashion lab sosterrà uno stilista nella produzione di una collezione.

Dopo le preview che si sono svolte su Roma, la fase finale della GDD fashion week entra nel vivo. Tre gli eventi già programmati: 31 luglio 2019/ore 21.30 città di San Pietro in Amantea (Cs) "DALLA PARTE DELLE DONNE"; 1 agosto 2019/ore 21.30 città di Lago (Cs) "ANTEPRIMA"; 2 agosto 2019/ore 21.30 città di Amantea (Cs) "SERATA DI GALA". Ma la GDD FASHION WEEK non è soltanto moda. L'evento, infatti, si sviluppa soprattutto su basi culturali. Personalità di spicco del mondo del giornalismo, dell'arte e del mondo dello spettacolo prendono parte ogni anno alla kermesse, a testimonianza dell'interesse crescente che la GDD riesce a suscitare in ambito nazionale ed internazionale. Un "carattere" che trova riscontro nella consegna dei premi "Job&Fashion", "Media Event" e "National Press", conferiti a coloro che hanno contribuito a promuovere la moda, il design e la creatività in tutte le loro forme.