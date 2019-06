Il Laboratorio Civico: “È Principe che ha offeso per 40 anni i rendesi”

"Sandro Principe per 40 anni ha offeso e vilipeso i cittadini rendesi, che per lui erano sudditi. Li ha sempre trattati come tale e anche oggi continua a farlo".

Lo sostiene Laboratorio Civico.

"La sua arroganza non ha limiti e non si ferma dinanzi a niente.

Si è alleato con Ponzio per tornare al potere e vendicarsi su quelli che, giustamente, dopo 40 anni, non lo hanno votato.

I rendesi sono stanchi di lui, un personaggio che divide, crea conflitti, guerre, che considera Rende :"Cosa sua". Per questo sarà bocciato".

Dettagli Creato Lunedì, 03 Giugno 2019 18:32