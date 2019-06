Meetup ‘Cosenza e Oltre’: “Ancora ritardi su pagamento stipendi dipendenti Biblioteca Civica, situazione insostenibile”

"I dipendenti della Biblioteca Civica di Cosenza lamentano ancora la mancata corresponsione degli stipendi da dicembre 2018 a oggi, 7 mensilità includendo la tredicesima: una situazione insostenibile che merita attenzione e risoluzione. Nei mesi scorsi abbiamo già acceso i riflettori su questa problematica soprattutto a causa della mancata approvazione dei bilanci, preventivi e consuntivi, a partire dal 2013, dei quali esistevano solo delle bozze. Dal 2014 al 2018 il bilancio preventivo della Biblioteca Civica prevedeva un'entrata consistente; in mancanza del bilancio consuntivo non è stato possibile tracciarne la destinazione. Il Meetup Cosenza e Oltre ha chiesto e ottenuto l'accesso agli atti relativi ai bilanci 2010/2018 della Civica sia alla Provincia che al Comune di Cosenza. Da una analisi di questi ultimi, si evince che : la Provincia - dal 2010 al 2017 - ha ridotto drasticamente il proprio contributo, partendo da una somma iniziale di 230.000 € per arrivare a € 0; per il 2018 non si è a conoscenza di quanto e se qualcosa sia stato erogato. Nei bilanci comunali, invece, lo stanziamento iniziale non corrisponde puntualmente al totale delle liquidazioni: allo stanziamento iniziale di centinaia di migliaia di euro alla Biblioteca, solo una minima parte sembrerebbe esserne stata a lei destinata. Il disinteresse mostrato verso la Biblioteca, usata come una cassa alla quale destinare fondi, poi difficilmente rintracciabili, è inaccettabile".

"Il 28 maggio 2019 si è svolto l'ultimo consiglio di amministrazione con la nuova direzione, nel corso del quale sono stati approvati i bilanci consuntivi e deliberati i mandati di pagamento. Se ne attendono ancora gli effetti concreti. Il Meetup Cosenza e Oltre chiede ancora una volta chiarezza ed attenzione per una problematica così sensibile, denunciando il protrarsi della cattiva gestione da parte degli enti preposti. La Biblioteca Civica merita rispetto, per l'immenso patrimonio culturale che custodisce per la Città di Cosenza e per chi da anni con fatica prova a tenerla in vita". E' quanto si legge in una nota del Meetup Cosenza e Oltre.