Va in pensione il funzionario comunale Monaco: il saluto di Rende al centro

La lista Rende al Centro esprime la sua gratitudine al funzionario del Comune di Rende Carmine Monaco, che dopo 43 anni di onorato servizio, è stato collocato a riposo. "Carmine Monaco con la sua opera in questi anni ha dato lustro alle varie amministrazioni rendesi e con equilibrio, lungimiranza ed imparzialità ha saputo dare risposte a tutti i cittadini rendesi; un uomo straordinario, laborioso e soprattutto onesto che ha rappresentato un esempio e un punto di riferimento essenziale per le nuove leve e per tutti coloro i quali dovevano risolvere problemi nell'ufficio anagrafe della Città di Rende. A Carmine Monaco, padre del consigliere comunale Enrico del nostro raggruppamento vadano le nostre più sentite felicitazioni, sapendo che la sua opera continuerà anche dopo essere stato collocato in pensione".

Dettagli Creato Domenica, 02 Giugno 2019 14:17