Cosenza, il 4 giugno l'approvazione del Rendiconto di gestione della Provincia

Il Consiglio Provinciale si riunirà martedì 4 giugno prossimo, per l'approvazione del "Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 de D.Lgs. n. 267/2000 e della Relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 231 del TUEL e ss.mm". Il Presidente Franco Iacucci ha convocato l'Organo consiliare per le ore 17:00 nella Sala delle Adunanze di Piazza XV Marzo, in seduta ordinaria e in prima convocazione, con quattro punti all'Ordine del Giorno. In apertura di seduta sono previste le comunicazioni del Presidente e l'approvazione del verbale della seduta Consiliare del 29 marzo 2019. Immediatamente dopo, l'Aula è chiamata a esprimersi per l'approvazione del Consuntivo 2018 e sulla Relazione sulla gestione. Ultimo, ma non meno importante punto da trattare è la nomina del Collegio dei Revisori per il periodo 2019-2021 e l'attribuzione del relativo trattamento economico. L'eventuale seconda convocazione è fissata per mercoledì 5 giugno 2019, alle ore 18:00.

Dettagli Creato Domenica, 02 Giugno 2019 11:56