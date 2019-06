Comunali a Corigliano-Rossano: Civico e Popolare: “Mettiamo a disposizione il nostro programma”

"Sentiamo il dovere d'invitare l'elettorato a partecipare numerosi al voto di Domenica 9 Giugno. La partecipazione democratica resta sempre il momento più importante per una comunità ed ancor di più per la nascente Città di Corigliano Rossano. Città che è stata sempre e sarà sempre la nostra prima preoccupazione ed il nostro primo motivo d'impegno politico. In ragione del risultato raggiunto e con il fine di rimarcare la natura costruttiva che ha ispirato la campagna elettorale riteniamo di riconoscere la più ampia facoltà di scelta al nostro elettorato e di poter scegliere secondo coscienza chi votare".

È quanto fa sapere la coalizione Civico e Popolare cogliendo l'occasione per ringraziare i 12 mila elettori che hanno espresso la propria preferenza sul candidato sindaco Gino Promenzio e le liste a suo sostegno.

È un risultato importante – aggiunge – che richiama la coalizione Civico e Popolare alla responsabilità, all'onore e all'onere di rappresentare tutti quei cittadini, quasi un cittadino su 3, che hanno premiato progetto civico, idee e programma. Li ringraziamo. Svolgeremo con attenzione e con il massimo impegno il ruolo d'opposizione all'interno del consiglio comunale al quale ci ha chiamati la Città cercando d'essere sempre punto di riferimento per le istanze dei cittadini.

In vista del turno di ballottaggio, mettiamo a disposizione dei due candidati( che invitiamo, su questo, ad una riflessione attenta) il nostro programma ed in particolare i punti riguardanti la costruzione della città a misura di bambino, la trasparenza amministrativa, gli uffici dei garanti e delle garanzie, la costituzione del municipio della creatività, la riqualificazione delle scuole sia in termini di strutture che di sinergie istituzionali e formative".