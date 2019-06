Diamante (Cs), Magorno: “Non mi candido a sindaco, uniti per il progetto di Ernesto Caselli”

«Smentisco una mia candidatura a sindaco di Diamante e dichiaro non rispondente alla realtà delle cose la notizia riportata dal quotidiano La Gazzetta del Sud, che prefigura questa eventualità in vista del voto amministrativo di luglio», lo dichiara il Senatore Ernesto Magorno che aggiunge: «Sento al contempo di voler rivolgere un forte richiamo all'unità della lista che si rifà al progetto del compianto Ernesto Caselli, convinto che quel percorso già avviato, interrotto solo per un tragico accadimento, sia necessario per il rilancio della nostra Città e necessiti di coesione e del più ampio supporto, così come richiesto a gran voce da gran parte della popolazione».

Dettagli Creato Sabato, 01 Giugno 2019 16:31