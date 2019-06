Urna abbandonata a Corigliano-Rossano (Cs), Polizia Municipale precisa: "Era vuota"

"Era priva di contenuto l'urna, utilizzata per le elezioni europee, rinvenuta nei giorni scorsi davanti la sede della Polizia Locale, in via Provinciale, allo Scalo di Corigliano".

È quanto precisa il Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato aggiungendo che la stessa, verificata e controllata, presumibilmente conteneva soltanto matite.