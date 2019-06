Rifiuti abbandonati in terreno rurale, sequestrata area nel Cosentino

Aveva abbandonato su un terreno seminativo non coltivato un ingente quantitativo di rifiuti speciali agricoli non pericolosi provenienti da un allevamento zootecnico. Il titolare di un'azienda agricola di Morano Calabro e' stato denunciato per gestione illecita di rifiuti dai carabinieri che hanno sequestrato l'area. I militari della stazione Parco durante un controllo in localita' "Pomarita" hanno trovato il materiale lasciato nei pressi di una strada all'interno del Parco nazionale del Pollino e nelle vicinanze di un corso d'acqua che attraversa la piana di Campotenese. I cumuli, compattatisi nel tempo, erano ricoperti da erbacce infestanti e senza l'utilizzo di accorgimenti mirati a prevenire rischi igienico-sanitari. Dai controlli e' emerso che l'abbandono del materiale sul terreno era avvenuto in assenza della prevista autorizzazione.

