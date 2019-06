9 giugno, ritorna La Giornata della Memoria dell’eccidio Valdese a San Sisto

Come ogni anno, l'Associazione Culturale Femminile San Sisto dei Valdesi, celebrerà la Giornata della Memoria, per commemorare l'eccidio dei Valdesi avvenuto nel giugno 1561 nel nostro territorio. La manifestazione si terrà domenica 9 giugno 2019 a San Sisto dei Valdesi, frazione di San Vincenzo la Costa (CS), con un ricco programma. Alle 16.30 è prevista la commemorazione dell'eccidio presso la Stele rievocativa posta in via Rue Mortis. Alle 17.00, nella splendida cornice di Palazzo Miceli, si terrà il Convegno che si aprirà con i saluti dell'Avv. Gregorio Iannotta, Sindaco di San Vincenzo la Costa. Al convegno interverranno: il Dott. Eduardo Zumpano, esperto di storia valdese; il Dott. Tommaso Orsimarsi, autore de "L'imbroglio", romanzo storico su Marco Berardi e la Dott.ssa Stefania Di Biase, Presiedente dell'Associazione. Modererà la Dott.ssa Maria Paola Bilotta Durante il dibattito verrà presentato il libro "Marco Berardi: tra eresia e leggenda", edito da Edizioni Erranti, scritto dopo un lavoro di ricerca dalle socie: Concetta Reda, Emilia Marchese, Lucia Bruno e Stefania Di Biase. La figura di Marco Berardi, personaggio ancora oggi avvolto nel mistero della leggenda, ricopre un ruolo importante nell'immaginario collettivo di tutta la Regione Calabria. Non tutti sanno, però, che le sue gesta hanno avuto ispirazione e linfa dalle vessazioni subite dai Valdesi di San Sisto nel 1561. Alla fine del dibattito nel Museo Valdese e dell'Arte Contadina "Scipione Lentolo", ideato, allestito e gestito dall'Associazione Femminile, sarà inaugurato un nuovo settore.

Dettagli Creato Sabato, 01 Giugno 2019 10:49