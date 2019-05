Istruzione, Pd: “No a soppressione corsi scolastici nelle carceri del Cosentino”

"Il Partito Democratico si oppone con forza allo scellerato provvedimento di soppressione dei Corsi di Istruzione Superiore negli Istituti Penitenziari di Paola, Cosenza, Castrovillari, Rossano e nelle scuole serali per adulti della Provincia di Cosenza. Il Partito Democratico della provincia di Cosenza ritiene che dietro la maldestra azione messa in campo dagli ex provveditorati agli studi, prima di Cosenza e oggi quello di Crotone, sottendono altre motivazioni - assolutamente non condivisibili - che vorrebbero fare pagare errori evidenti fatti da loro, agli studenti delle sedi carcerarie, della provincia di Cosenza, privandoli del diritto allo studio. La cosa drammatica è che a pagare il prezzo più caro siano circa 200 docenti, facendoli diventare, dall'oggi al domani, precari di ruolo, con il conseguente rischio di dover probabilmente abbandonare il proprio luogo di vita e spostarsi chissà dove. Come forza politica, da sempre vicina e sensibile a queste problematiche, esprimiamo vicinanza e sostegno ai docenti ed agli studenti interessati, attivandoci in ogni sede, attraverso la Regione Calabria e la nostra rappresentanza parlamentare, affinché questo assurdo provvedimento venga eliminato". E' quanto si legge in un comunicato stampa della federazione provinciale di Cosenza del Pd.

Dettagli Creato Venerdì, 31 Maggio 2019 19:49