La Notte Bianca chiude la Cosenza Fashion Week

Accompagnata dal successo anche la Notte Bianca, evento conclusivo di Cosenza Fashion Week.

Sono stati in tanti ieri sera a popolare, infatti, l'isola pedonale e le strade limitrofe per riversarsi nel centro commerciale all'aperto che il sindaco Mario Occhiuto ha voluto creare su corso Mazzini. I tanti visitatori hanno potuto usufruire di una serie di sconti speciali applicati dai commercianti che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa fortemente voluta dall'Assessore alla crescita economica urbana e alle attività economiche e produttive Loredana Pastore.

Ad impreziosire l'evento, anche una serie di attività collaterali che hanno reso ancora più piacevole la Notte bianca.

Per agevolare il flusso pedonale, l'Amministrazione comunale – si legge in un comunicato stampa dell'ente - ha adottato una serie di limitazioni al traffico veicolare. L'iniziativa è stata molto apprezzata non solo dai cittadini che hanno animato il corso fino a tarda notte, ma anche dai commercianti, molti dei quali hanno proposto una replica dell'evento per il 28 giugno, il giorno prima del via ai saldi estivi per applicare nuovi sconti sulla merce in vendita. Una possibilità, quest'ultima, che sarà presto valutata dall'Assessore Loredana Pastore.

La titolare della delega alle attività economiche e produttive di Palazzo dei Bruzi ha rivolto un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile l'evento e, in particolare, a Giada Falcone dell'associazione "A Pois" che per una settimana ha reso Cosenza una città ancora più bella e, come recita lo slogan dell'iniziativa, quasi da indossare.