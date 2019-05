Cariati (Cs), Salvati: “Con punto riscossione puntiamo a ridurre evasione”

"Contrastare l'evasione fiscale. Favorire maggiori entrate nelle casse comunali. Garantire l'equità tributaria dei cittadini. Sottende questi obiettivi il punto Riscossione – Delega funzioni e attività ad Agenzia entrate all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale convocato (in prima) dal Presidente Antonio Arcuri per lunedì 3 giugno alle ore 18 (in seconda convocazione mercoledì 5 stessa ora)". È quanto dichiara l'assessore al bilancio e ai tributi Sergio Salvati, sottolineando l'importanza della questione al centro del confronto consiliare, in quanto "strettamente connessa alla garanzia ed al miglioramento dei servizi al cittadino, garanzia e propositi oggi purtroppo menomati dal basso livello di riscossione".

"Contribuire ad invertire questo duplice dato, meno evasione da una parte e più equità tributaria dall'altra – prosegue l'assessore, che relazionerà sul punto in assise civica – continuo a rappresentare uno dei capisaldi del programma politico-amministrativo che insieme al sindaco Filomena Greco abbiamo condiviso con la comunità".

"In questa direzione – conclude Salvati – potrà e dovrà essere stimolato e sostenuto da tutti un nuovo patto sociale e fiscale tra comunità ed istituzione pubblica, nella consapevolezza che la forza di un progetto e di un governo locale risiede tutta nella misura della giusta compartecipazione di tutti i cittadini alle necessità, alle emergenze, alle ambizioni ed alla crescita dell'intera comunità".