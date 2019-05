Omicidio Ruffolo a Cosenza, il Riesame scarcera il presunto mandante

Il Tribunale del Riesame ha scarcerato Roberto Porcaro, accusato di essere il mandante dell'omicidio di Giuseppe Ruffolo, ucciso nel settembre del 2011 a colpi di pistola, mentre percorreva via degli Stadi a Cosenza. Porcaro era stato arrestato dalla polizia il 17 maggio scorso insieme a Massimiliano D'Elia, accusato invece di essere l'esecutore materiale dell'omicidio (leggi qui la notizia). Porcaro e' stato rimesso in liberta' per assenza di gravita' degli indizi di colpevolezza. Per l'altro arrestato, Massimiliano D'Elia, l'udienza del Riesame sara' fissata nella prossima settimana.

