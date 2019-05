Manna: "Cittadini rendesi mai piu sudditi"

"I cittadini rendesi non saranno mai più sudditi di Principe. La strada iniziata nel 2014 non porta a un ritorno indietro nel passato più buio".

Lo afferma il Sindaco di Rende, Marcello Manna.

"Non esisterà più il padrone della città che considera la cittadinanza subalterna e che pensa che Rende sia una sua proprietà privata.

I rendesi, persone colte e libere, - prosegue Manna-non accetteranno più passi all'indietro, simbolo di un'arroganza già punita dagli elettori.

Rende è proiettata verso il 2024 e non può essere amministrata dai Principe e dai Gentile. Quest'ultimi estranei completamente al territorio e ansiosi solo di recuperare il terreno politico perso. Indietro non si torna".