San Marco Argentano (Cs), Mariotti: "Vicenda biologi bloccata, pronti a nuova mobilitazione"

"Devo constatare con grande disappunto e contrarietá che, nonostante le rassicurazioni del dirigente reggente dell'Asp, dottor Sergio Diego, che nel corso di questa settimana si era impegnato a far rientrare a San Marco uno dei biologi temporaneamente trasferiti presso l'ospedale di Castrovillari, alla data odierna, l'unità non è ancora rientrata. Domani mattina mi recherò al presidio di San Marco con la speranza di trovarvi il biologo. Se così non dovesse essere, convocherò i sindaci dei comuni del distretto e, tutti insieme, lunedì mattina ci recheremo un'altra volta a Cosenza, alla sede della Direzione Generale dell'Asp. San Marco non ci sta più a subire scippi." Così il Sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti.

Dettagli Creato Giovedì, 30 Maggio 2019 17:43