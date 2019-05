Cosenza, festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola: i divieti di transito e di sosta istituiti dalla Polizia municipale

In occasione dei festeggiamenti annuali in onore di San Francesco di Paola, compatrono della città di Cosenza, in programma domenica 2 giugno, e nel corso dei quali si terranno la consegna delle Chiavi d'oro al Santo da parte del Sindaco Mario Occhiuto e la solenne processione della Statua del Santo per le vie della città, il Comandante della Polizia Municipale, avv.Giovanni De Rose, ha emanato un'ordinanza per disciplinare il transito e la sosta, in considerazione della partecipazione di numerosi fedeli.

In particolare, i provvedimenti adottati dalla Polizia Municipale istituiscono per domenica 2 GIUGNO :

1) Dalle ore 16,30 alle ore 17,30, Il DIVIETO di TRANSITO al momento del passaggio del corteo per la consegna delle chiavi d'oro, sul seguente percorso:

PIAZZA DEI BRUZI – PIAZZA XX SETTEMBRE – VIA ALARICO – PONTE ALARICO - VIA SAN FRANCESCO – LARGO P.GERVASI;

2) Dalle ore 8,00 alle ore 23,00, Il DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE su:

CORSO PLEBISCITO, per tutta la sua estensione;

2) Dalle ore 12:00 alle ore 23:00, Il DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE su:

VIA GALEAZZO DI TARSIA, per tutta la sua estensione;

VIA S.QUATTROMANI, per tutta la sua estensione;

PIAZZA G. MATTEOTTI, lato sinistro, secondo il senso di marcia;

VIALE TRIESTE, lato sinistro, da piazza G. Matteotti a via Trento;

VIA V.VENETO, dall'ingresso delle Poste centrali a via Monfalcone, lato sinistro secondo il senso di marcia;

VIA MONTESANTO, per tutta la sua estensione;

CORSO UMBERTO, lato sinistro, da via Montesanto a Corso Mazzini;

PIAZZA XX SETTEMBRE;

3) Dalle ore 18,00 alle ore 23,00, Il DIVIETO di TRANSITO al momento del passaggio della Processione sul seguente percorso:

LARGO P. GERVASI - CORSO PLEBISCITO - VIA GALEAZZO DI TARSIA – CORSO B.TELESIO – PIAZZA DEI VALDESI – PONTE M. MARTIRE – VIA S. QUATTROMANI – PIAZZA G. MATTEOTTI – VIALE TRIESTE – VIA V.VENETO – VIA R.MISASI – PIAZZA LORETO – VIA G.CALOPRESE – PIAZZA C.F.BILOTTI – VIALE DEGLI ALIMENA – PIAZZA SCURA – VIA MONTESANTO – CORSO UMBERTO – PIAZZA XX SETTEMBRE – VIA ALARICO – PONTE ALARICO - VIA S. FRANCESCO - LARGO P. GERVASI;

4) Dalle ore 20,30 alle ore 23,00 e comunque fino cessate esigenze, Il DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE ed Il DIVIETO di TRANSITO durante lo spettacolo pirotecnico su:

PONTE EUROPA;

VIA LUNGO CRATI GERGERI, da Ponte Alarico a via Sant'Antonio dell'Orto;

VIA CATANZARO.

Nel corso dei festeggiamenti, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.

Le linee bus urbane ed extraurbane subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento dei festeggiamenti.