Castrovillari: riapre il parco giochi comunale

"Sabato primo giugno, alle ore 18, riapre il parco giochi comunale con i nuovi impianti ludici, e non solo, che completano la dotazione della struttura la quale è corredata anche da un sistema di videosorveglianza a tutela del bene pubblico." Lo rende noto l'Amministrazione comunale di Castrovillari, la quale precisa che "l'area, grazie ad una collaborazione con l'Associazione "L'Angelo della Danza -Angela Ceraudo", mette a disposizione pure uno spazio permanente dedicato agli amici a 4 zampe." "Il parco, caratterizzato dai nuovi giochi le cui precedenti installazioni risalivano a circa 20 anni fa,- richiama l'Amministrazione municipale- verrà, così, riconsegnato alla pubblica fruizione che lo vede ,sempre più, come luogo destinato a più momenti di relax, per grandi e piccini, tra opportunità di svago, per leggere, passeggiare o semplicemente chiacchierare e socializzare." "Frequentato da centinaia di persone: bambini, anziani, adulti in genere, lo spazio verde ed alberato – ricorda l'Amministrazione -è un posto volto ad accogliere come testimoniano le tantissime preferenze che affermano il suo valore intrinseco a cui teniamo tanto e per cui ci siamo spesi affinché tutti ne possano godere al meglio e diffusamente."

Dettagli Creato Giovedì, 30 Maggio 2019 09:25