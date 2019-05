Comunali, Cavaliere (Rende Centro): “Grazie per il risultato ottenuto”

"La lista Rende al Centro esprime gratitudine a tutti gli elettori rendesi per il significativo risultato ottenuto.

I 1800 voti dei rendesi, che equivalgono al 46% dei voti della coalizione, hanno consentito alla lista di essere la prima della coalizione di Talarico sindaco, la seconda in assoluto di tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale della città di Rende.

Un ringraziamento particolare rivolgiamo al candidato sindaco Mimmo Talarico per la serietà dimostrata nell'affrontare i problemi della comunità senza infingimenti, senza ipocrisie, e senza promesse di alcun tipo.

I temi della trasparenza e della legalità a Rende non sono stati sottaciuti e le nostre liste sono state composte da persone serie, per bene ed oneste.

Altrettanto non si può dire di altri competitori. Ad oggi, da un primo esame fatto, si può tranquillamente affermare che la nostra presenza a Rende è fortemente radicata ed ha attentamente seguito le tematiche sollevate dai cittadini.

Resta molto da fare perché Rende diventi un centro di attrattiva culturale, economica e sociale.

Le liste dei candidati a sindaco che sono arrivate al ballottaggio, saranno vagliate attentamente e valutate nei prossimi giorni e certamente la nostra presenza sarà decisiva per scegliere la formula che più funziona e che sia garante della sana amministrazione e di quella parte della società che noi rappresentiamo. Gli eccessi della campagna elettorale, e soprattutto le promesse, gli interventi last minutes fatti in alcuni quartieri, hanno alterato il consenso popolare e la libertà di voto.

Questo aspetto sarà valutato criticamente sulle scelte che faremo nei prossimi giorni.

Il nostro auspicio è che Rende diventi per l'intera Calabria un punto di riferimento fondamentale". Lo afferma il coordinatore della lista Rende Centro, Valerio Cavaliere.