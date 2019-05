Cetraro (Cs), al via progetto di promozione del Centro storico dell’Istituto “Silvio Lopiano” con il museo Civico e la Soprintendenza di Cosenza

"Attraverso la conoscenza della città antica, della storia di Cetraro potrete conoscere la vostra storia, ma soprattutto il vostro futuro". Così Luigi Orsino, presidente della Coop Caster ente gestore del Museo Civico in occasione della presentazione della seconda parte del progetto PON "Competenze e ambienti per l'apprendimento" per l'alternanza scuola-lavoro promosso dall'istituto di Istruzione Superiore "Silvio Lopiano".

Lo scorso 28 maggio nella sala mostre di Palazzo del Trono è stato infatti illustrato il percorso didattico di apprendimento alla conoscenza del patrimonio culturale del centro storico del comune dell'alto Tirreno.

"Dopo il primo modulo -ha proseguito lo storico dell'arte- che ha permesso agli studenti di apprendere elementi di conservazione preventiva anche attraverso la riproduzione di reperti, passeremo alla fase più propriamente documentale con la conoscenza della parte architettonica del borgo antico. Sarà un lavoro inedito che verrà raccolto in un catalogo che presenteremo alla fine di questo percorso".

All'incontro, moderato dalla giornalista Simona De Maria, ha partecipato il tutor del progetto Ciro Visca, docente di scienze naturali che ha dichiarato: "Il progetto, promosso dal nostro liceo e che coinvolge le studentesse e gli studenti delle terze classi, consente alle giovanissime generazioni di apprendere la storia di Cetraro. Sarà momento di arricchimento culturale che gli consentirà di approfondire tematiche poco conosciute".

Emilia D'Andrea, co-tutor del percorso didattico, ha poi aggiunto: "Il percorso di alternanza scuola-lavoro è approccio fondamentale per voi ragazzi: vi serve per comprendere chi siete, ma soprattutto quale iter vorrete intraprendere una volta finiti i vostri studi". La docente ha poi illustrato le varie fasi del progetto che verterà sulla conoscenza diretta attraverso il rilievo, la ricerca storica dei portali, delle porte, degli archi e degli architravi del centro storico di Cetraro.

Infine l'ingegnere Francesco Dodaro, responsabile della area Educazione e Ricerca della Soprintendenza Abap per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone partner del progetto, ha tenuto una lectio sulla tutela e conservazione del patrimonio culturale: "E' impensabile oggi conoscere la storia degli egizi e non quella dei brettii nonostante il contesto territoriale d'appartenenza. Tale percorso didattico va proprio in questa direzione: bisogna conoscere per riconoscere. La parte architettonica di questo progetto è il biglietto da visita della storia della città. Realizzeremo un rilievo fotografico per redigere il primo catalogo che sarà arricchito con la ricerca di fonti storiche e orali".

"Investire in cultura -ha concluso Dodaro- è il nostro, ma soprattutto il vostro futuro: un futuro su cui sviluppare economia e turismo del territorio".

Appuntamento, dunque, al 12 giugno a Palazzo del Trono quando saranno presentati i risultati del lavoro di ricerca.