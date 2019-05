Comunali, Manna: “Alleati con i rendesi, città proiettata verso il futuro”

"Al secondo turno saremo alleati con tutti i cittadini rendesi che vogliono una comunità moderna, aperta, nuova e inclusiva".

Lo afferma il Sindaco di Rende, Marcello Manna.

"Desidero ringraziare tutti gli elettori e tutti i rendesi che hanno partecipato al primo turno.

È stata una dimostrazione di interesse e di amore verso Rende - afferma Manna - che ci apre le porte verso la vittoria del 9 giugno.

Sono i rendesi che devono scegliere tra la riproposizione di un messaggio vecchio e l'offerta politica che indirizza Rende nella modernità e nella libertà.

Saranno i cittadini gli alleati vincolanti decisivi in questo progetto che guarda alle nuove generazioni, che punta a far crescere, in ogni rendese, la fierezza di essere città universitaria e di ricerca.

In questi cinque anni abbiamo disputato il primo tempo di una partita che si chiuderà il 2024 e restituira' alla città la libertà di scegliere nuovi amministratori.

Non siamo quelli che vogliono opzionare il potere per 40 anni ma gli amministratori di un futuro che è già presente nella vita di ogni singolo rendese".

Dettagli Creato Martedì, 28 Maggio 2019 16:11