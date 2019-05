Comunali 2019, i sindaci eletti nel Cosentino

Sono ben 68 i Comuni tornati al voto nella provincia di Cosenza. Scrutini in corso nei Comuni di Corigliano-Rossano, Rende e Montalto Uffugo, tutti e tre al di sopra dei 15mila abitanti. A Corigliano Rossano, il piu' popoloso e chiamato per la prima volta ad eleggere i propri organi amministrativi dopo la fusione, si registra un sostanziale equilibrio, con Luigi Promenzio (area centrosinistra) e l'ex consigliere regionale del centrodestra Giuseppe Graziano appaiati intorno al 35%. Segue poco distante Flavio Stasi, espressione delle liste civiche, al 29%. Si va, dunque, verso il ballottaggio.

Allo stesso modo, a Rende, andranno al secondo turno anche il sindaco uscente Marcello Manna (in testa) e il suo principale competitor Sandro Principe.

A Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo si trova attorno al 51% e in bilico tra l'elezione al primo turno e il ballottaggio. Inseguono Ugo Gravina al 34,5% e Teresa Lirangi al 14%.

Questi i sindaci eletti negli altri 65 Comuni del Cosentino.

Acquaformosa (Gennaro Capparelli), Acquappesa (Francesco Tripicchio) Aiello Calabro (Francesco Antonio Iacucci), Alessandria del Carretto (Domenico Vuodo), Altomonte (Gianpietro Carlo Coppola), Aprigliano (Alessandro Leonardo Porco), Belvedere Marittimo (Vincenzo Cascini), Bianchi (Pasquale Taverna), Bocchigliero (Alfonso Benevento), Buonvicino (Angelina Barbiero), Caloveto (Umberto Mazza), Castiglione Cosentino (Salvatore Magarò), Celico (Antonio Falcone), Cerchiara di Calabria (Antonio Carlomagno), Cervicati (Gioberto Filice), Civita (Alessandro Tocci), Colosimi (Giovanni Lucia), Cropalati (Luigi Lettieri), Crosia (Antonio Russo), Domanico (Bruno Gianfranco Segreti), Figline Vegliaturo (Fedele Adamo), Firmo (Giuseppe Bosco), Fiumefreddo Bruzio (Fortunato Rosario Barone), Frascineto (Angelo Capatano), Grimaldi (Roberto De Marco), Laino Borgo (Mariangelina Russo), Laino Castello (Gaetano Palermo), Lappano (Antonio Marcello Gaccione), Lattarico (Antonella Blandi), Longobardi (Giacinto Mannarino), Malvito (Pietro Amatuzzo), Mendicino (Antonio Palermo), Mongrassano (Ferruccio Mariani), Montegiordano (Rocco Introcaso sindaco eletto), Morano Calabro (Nicolò De Bartolo), Mottafollone (Romeo Basile), Nocara (Maria Antonietta Pandol), Oriolo (Simona Colotta), Orsomarso (Antonio De Caprio), Paludi (Stefano Graziano), Parenti (Donatella Deposito), Pedivigliano (Antonella Leone), Rocca Imperiale (Giuseppe Ranù), Rose (Roberto Barbieri), Roseto Capo Spulico (Rosanna Mazzia), Rota Greca (Giuseppe De Monte), San Basile (Vincenzo Tamburi), San Benedetto Ullano (Rosaria Amalia Caparelli), San Donato di Ninea (Jim Di Giorno), San Giorgio Albanese (Gianni Gabriele), San Marco Argentano (Virginia Mariotti), San Pietro in Guarano (Mario Veltri), Santa Caterina Albanese (Roberto La Valle), Santa Domenica Talao (Alfredo Giuseppe Lucchesi), Santa Maria del Cedro (Ugo Vetere), Santa Soa d'Epiro (Giuseppe Antonio Sisca), Santo Stefano di Rogliano (Luca Nicoletti in Calabrese), Scigliano (Raffaele Pane), Spezzano Albanese (Ferdinando Nociti), Tarsia (Roberto Ameruso), Terranova da Sibari (Luigi Lirangi), Torano Castello (Lucio Franco Raimondo), Vaccarizzo Albanese (Antonio Pomillo), Verbicaro (Francesco Silvestri), Villapiana (Paolo Montalti).