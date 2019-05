Cosenza, Maria Teresa De Marco all'incontro sulla prevenzione e cura delle malattie della tiroide: “Mettere la salute al centro dell'attenzione”

"Occorre sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie della tiroide perché è necessario che ci sia sempre maggiore informazione e conoscenza". Lo ha detto la Presidente della Commissione consiliare sanità di Palazzo dei Bruzi e delegata del Sindaco Occhiuto per la salute pubblica, Maria Teresa De Marco, intervenendo alla giornata conclusiva della settimana mondiale della tiroide alla quale anche quest'anno ha aderito l'Amministrazione comunale.

Maria Teresa De Marco ha introdotto, nella sala capitolare del Chiostro di San Domenico, l'incontro sulla prevenzione e la cura delle malattie tiroidee, organizzato in tandem dall'Associazione Medici Endocrinologi, presenti la consigliera nazionale, dott.ssa Achiropita Pucci e la referente regionale, dott.ssa Annalinda Indrieri, e dall'Amministrazione comunale. "In Italia – ha detto ancora Maria Teresa De Marco - oltre 6 milioni di persone, più o meno il 10%, sono affette da patologie tiroidee e, spesso, senza neanche sapere di averle. Il 2% soffre di ipertiroidismo e fino al 10-12% di ipotiroidismo, con una prevalenza di donne e di persone in età scolare. La tiroide – ha aggiunto la Presidente della commissione consiliare sanità - è una ghiandola sì piccola, ma essenziale per il benessere del nostro organismo. E' come se fosse per noi una sorta di termostato. Sappiamo, inoltre, che le patologie tiroidee, nelle loro forme subcliniche, hanno importanti ripercussioni sull'apparato cardiovascolare, sul metabolismo osseo, sul ritmo del sonno e sullo sviluppo del sistema nervoso. C'è poi il problema della iodoprofilassi, lo strumento per correggere l'endemica carenza di iodio che affligge il nostro Paese e che è alla base di molte patologie della tiroide. Più in particolare, la carenza nutrizionale di iodio nel periodo fetale e neonatale espone il feto ed il neonato ad un aumentato rischio di sviluppare ipotiroidismo.

"Noi, come medici, ma anche come istituzioni – ha affermato, inoltre, Maria Teresa De Marco - abbiamo un compito importante: mettere la salute al centro dell'attenzione, peraltro in un periodo di grave crisi della sanità e con le oggettive difficoltà a garantire adeguate azioni di prevenzione. Siamo mossi da un obiettivo comune che è quello di stare vicini ai cittadini ed è per questo che, come Comune, siamo stati promotori di molti eventi finalizzati proprio alla tutela del benessere della popolazione. Siamo partiti dalla medicina preventiva, da quella antiaging, promuovendo inziative a favore dell'invecchiamento attivo e degli stili di vita corretti". La Presidente De Marco ha rivolto, poi un plauso al Sindaco Mario Occhiuto "per aver intuito che devono camminare insieme chi si occupa di salute e chi si occupa di città. Non una città invasa dalle automobili, ma una città delle e per le persone. Per queste ragioni – ha spiegato ancora De Marco -è stato avviato un percorso di vera e propria prevenzione urbanistica con la realizzazione di piazze, percorsi pedonali, piste ciclabili e tutto quanto, negli spazi pubblici, possa rendere migliore la qualità della vita dei cittadini. Un progetto quest'ultimo nel quale rientra anche il Parco del Benessere in corso di realizzazione". Nel chiudere il suo intervento la Presidente De Marco ha, infine, chiesto ai medici che hanno promosso l'incontro sulle patologie della tiroide, di istituire una giornata di screening, come già avvenuto lo scorso anno, con valutazione clinica ed ecografica. Una richiesta che ha suscitato pieno accoglimento.

Le attività che nel settore della prevenzione sono state messe in campo dalla Presidente della Commissione sanità Maria Teresa De Marco hanno suscitato l'apprezzamento – si legge nel comunicato stampa del Comune di Cosenza - del consigliere comunale Piercarlo Chiappetta che ha sottolineato, nel suo intervento, come, grazie alla Presidente della commissione sanità, vi sia stata "un'esplosione di iniziative e progetti, come le giornate dedicate allo screening ed alla prevenzione ed il Salus Fest". Citando lo scrittore americano Kevin Kelly, saggista ed esperto di cultura digitale, autore del libro "L'inevitabile", nel quale sono stati delineati i contorni delle città nei prossimi decenni, il consigliere Chiappetta ha ricordato le intuizioni del Sindaco Occhiuto per restituire la città di Cosenza, con alcune sue scelte, come la chiusura al traffico di alcune strade, ai suoi "legittimi proprietari", e cioè ai cittadini, rendendola più bella, più vivibile e più ecocompatibile. L'incontro è poi proseguito con i contributi scientifici sull'importanza della tiroide, sulle alterazioni della funzionalità tiroidea, sulla tiroide e la gravidanza e sulla patologia nodulare della tiroide, dei dottori Giuseppe La Rosa, Giovanni Filice, Annalinda Indrieri e Achiropita Pucci.