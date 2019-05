Cosenza, limiti imposti in impianto di conferimento: nuovi rallentamenti nella raccolta dell'organico e del residuo

Nuovi temporanei rallentamenti nella raccolta dell'organico e del residuo potrebbero verificarsi nei prossimi giorni a causa dei limiti imposti dall'impianto di conferimento.

Lo comunica l'Amministrazione comunale, avvisando la cittadinanza che i rallentamenti nella raccolta, non imputabili al Comune, potrebbero protrarsi fino a quando la situazione non tornerà alla normalità. Nei prossimi giorni saranno recuperate le frazioni che non è stato possibile raccogliere nelle ultime ore, sempre per i limiti imposti dall'impianto di conferimento.

Dettagli Creato Lunedì, 27 Maggio 2019 15:11