Corigliano-Rossano (Cs), tessere elettorali: ecco navetta da Cantinella e Schiavonea

Elezioni 2019/Area Corigliano, per agevolare gli elettori e ricordando che la normativa vigente prescriva che le tessere elettorali debbano essere ritirate solo ed esclusivamente presso gli uffici elettorali, con l'obiettivo di venire incontro ad eventuali difficoltà motorie, di trasporto ed altri disagi, in via eccezionale è stato predisposto dall'esterno della delegazione comunale di Schiavonea (che non è ufficio elettorale), un servizio navetta gratuito ad hoc. Analogo servizio potrà essere utilizzato per gli eventuali casi critici (o che non vogliono delegare al ritiro) nella frazione di Cantinella.

A darne notizia è il Segretario Generale dell'Ente Paolo BERTAZZOLI precisando che, solo su richiestaed a beneficio degli eventuali cittadini interessati, nella giornata di oggi (sabato 25) si effettueranno n.2 corse alle ore 17 ed alle ore 18 e domani domenica 26 (solo su richiesta telefonica).

L'obiettivo è quello di consentire di raggiungere gli uffici centrali a quanti dovessero essere impossibilitati ad utilizzare altre forme di mobilità o non volessero delegare altri al ritiro della propria tessera.

Il servizio effettuerà il tragitto di andata e ritorno dalla delegazione comunale

di Schiavonea all'ufficio elettorale di Corigliano in piazza del Popolo nel Centro Storico.

Per info e richieste telefonare ai numeri 098381823 – 8915401. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).