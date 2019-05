Papa incontra fedeli dell'Eparchia di Lungro

Papa Francesco ha incontrato questa mattina nell'Aula Paolo VI i partecipanti al pellegrinaggio dell'Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi dell'Italia continentale, arrivati a Roma per il centenario dell'istituzione dell'Eparchia. "Vi incoraggio a prestare attenzione ai piu' poveri e ai bisognosi", ha detto il Papa. L'eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi, in provincia di Cosenza, e' una sede della chiesa bizantina cattolica in Italia di rito orientale, immediatamente soggetta alla Santa Sede e appartenente alla regione ecclesiastica della Calabria.

Dettagli Creato Sabato, 25 Maggio 2019 13:42