Cassano allo Ionio (Cs), Terme Sibarite: offerta servizi sempre più ampia

Massima trasparenza nell'attività e nelle iniziative mese in campo. – Continuo rilancio dell'immagine delle Terme Sibarite come riferimento territoriale sia per l'offerta dei servizi legati alla cura e al benessere, sia per la prevenzione ed educazione alla salute. – Miglioramento dell'offerta ricettivo-alberghiera annessa alla struttura termale di proprietà della REGIONE CALABRIA.

A ribadire principi, metodi ed obiettivi sottesi all'azione manageriale del complesso termale regionale nel centro storico di CASSANO, è l'amministratore Unico Domenico LIONE, sottolineando che in sintonia con il progetto di allineamento e coerenza dell'immagine e del messaggio delle TERME SIBARITE, il portale istituzionale è in fase di restyling e sarà di nuovo online il prossimo Lunedì 27 Maggio.

FASCINO E STORIA NELLE TERME DELL'ANTICA SYBARIS. ESPERIENZA SENSORIALE, EMOZIONALE E IDENTITARIA. È per tradurre, anche attraverso l'immagine sui social e sul web, l'impegno, le innovazioni e le nuove sfide sociali ed aziendali che TERME SIBARITE si è data e che sta portando avanti negli ultimi mesi, che si è deciso di dare al portale una nuova veste. Coerente con questo rinnovato impegno su più fronti. Dalla responsabilità sociale ai servizi. Rafforzando la comunicazione aziendale, interna ed esterna.

CAPACITÀ DI ASCOLTO E TRASPARENZA. Pur essendo in corso il restyling grafico del portale, e la temporanea modalità offline, l'Amministrazione delle TERME, ha continuato a garantire la massima trasparenza di tutte le attività, il diritto di accesso e di consultazione agli atti, anche attraverso la disponibilità del personale, pronti a dare risposte e andare incontro alle esigenze del cliente.

Risponde agli stessi obiettivi e rientra in questa unica strategia di rinnovato posizionamento delle TERME SIBARITE L'impegno – conclude l'Amministratore Unico – ad arrivare presto ad una offerta ricettivo-alberghiera che sia adeguata ai servizi già erogati e in linea con gli standard di qualità che ci siamo prefissati di raggiungere.