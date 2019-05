Cosenza Fashion Week premia i giovani talenti, verso il gran finale la terza edizione con l'Alta Moda al Castello Svevo

La valorizzazione del talento occupa un posto particolare nella Cosenza Fashion Week che, nel clou della terza edizione, ha offerto una prestigiosa vetrina a giovani stilisti che hanno sfilato le loro creazioni nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia.

"Dare visibilità all'estro creativo di giovani che decidono di mettersi in gioco nel settore della moda è uno degli aspetti della Cosenza Fashion Week che più ci sta a cuore" – ha dichiarato Loredana Pastore, titolare dell'assessorato alla crescita economica urbana, che sostiene l'evento. "E' a loro che dobbiamo guardare con la giusta sensibilità, apprezzandone le competenze e la passione che trasferiscono nelle loro creazioni".

Hanno sfilato gli abiti di Silvia Actisperino, Giorgia Cicatello, Valentina Denti, Giusy Di Bartolo, Clara Gabriele, Miriam Rocca e Angelica Tufo. Una giuria di giornalisti ha inteso premiare Giorgia Cicatello riconoscendo nelle sue creazioni la capacità di raccontare una donna padrona del proprio destino. A lei la possibilità di partecipare alla prossima edizione di CFW, tra i nomi di punta, oltre alla partecipazione alla Milano Fashion Week insieme alla 'A Pois' di Giada Falcone. Nel progetto di valorizzazione dei giovani talenti non poteva mancare chi sta studiando, a diversi livelli, per diventare stilista e ne hanno dato ottima prova gli studenti dell'I.P.S.S. Da Vinci-Itas-Nitti, dell'Accademia ADM e dell'Accademia New Style.

Giovani talenti anche nella galleria Ellebi dove il sodalizio moda e arte si è tradotto in un evento di grande suggestione e raffinatezza. Qui le modelle hanno sfilato tra le opere di Massimo Tizzano, artista copista tra i più apprezzati a livello internazionale, e Barbara Bonfilio, artista contemporanea che pone al centro della sua ricerca la figura femminile e fonde con grande capacità diversi linguaggi artistici. Una sezione speciale è stata dedicata all'Urban Portrait, ritratti urbani realizzati dall'artista Gennaro Branca che ha omaggiato la Cosenza Fashion Week, evento che esalta l'aspetto più innovativo dell'Urban Style. Shooting fotografico per i visitatori omaggiati della loro immagine, ritratto personale dell'artista.

Ora ci si avvicina al gran finale di sabato 25 maggio al Castello Svevo (ore 20.30) con la sfilata d'alta moda che ha quale special guest Sabrina Persechino e il Premio Speciale allo stilista Giuseppe Fata – definito per le sue sculture sulla testa, 'Il Genio dell'Arte sulla Testa' - che, in esclusiva per CFW, e dopo Parigi, sfila la sua collezione 'White Inside'.

Si potranno ammirare inoltre le creazioni del maestro orafo Michele Affidato e le collezioni di Cristo Couture, Michele Casto e Simari Gioielli.