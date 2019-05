Amministrative a Rende (Cs), il messaggio del candidato Francesco Midulla

"E' l'ultimo giorno di campagna elettorale,la prima per me da candidato al consiglio comunale, è stato un percorso bello,impegnativo e appagante; un'esperienza che mi ha arricchito come persona e come giovane politico. Il confronto con la città e i suoi abitanti fatto con spirito propositivo non potrà che dare i risultati sperati e auspicati per la nostra città,oggi più che mai quindi il mio invito​ è per​ un voto utile,un voto che ridia centralità alla città di Rende e ai suoi abitanti,un voto quindi per Sandro Principe sindaco di Rende e un voto per Francesco Midulla candidato alla carica di consigliere comunale nella lista Rende Avanti". Lo afferma il candidato Francesco Midulla.

Dettagli Creato Venerdì, 24 Maggio 2019 13:36