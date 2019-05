Rende (Cs), Loizzo: "Mancata manutenzione del verde a Quattromiglia"

"Prendo atto della coerenza dimostrata dall'amministrazione Manna su Quattromiglia, dove tuttora non è stata eseguita alcuna manutenzione del verde urbano.

Mi riferisco, in particolare, al Parco Giorcelli e al Parco fluviale dell'Emoli, ridotti a selve amazzoniche.

Sempre a proposito di manutenzione, non posso proprio fare a meno di notare che, nel caso dell'Emoli, la pulizia (del verde ma anche dei rifiuti) è il problema minore, perché il ponte di legno sul fiume è fuori uso e transennato da mesi". Lo afferma in una nota Cesare Loizzo.

"Il Giorcelli e il lungo Emoli sono non solo due polmoni verdi: sono due spazi destinati alla comunità, che ha il sacrosanto diritto di fruirne.

Voglio credere che l'amministrazione Manna non abbia proceduto alla manutenzione di queste due aree - tra l'altro assai trascurata anche nel corso degli ultimi anni - per non far pensare che l'eventuale pulizia fosse dovuta a motivi elettorali.

Per quel che mi riguarda, ricordo che, durante le passate amministrazioni riformiste, i due parchi sono stati curati e puliti con frequenza, per consentire ai cittadini, alle famiglie e agli studenti di poterne fruire.

Ricordo anche che, in qualità di assessore, ho svolto varie attività culturali e ricreative in queste due zone. Il tutto nel pieno rispetto delle strutture e della quiete pubblica, tant'è che dopo ogni evento i parchi erano perfettamente puliti e funzionali.

Il che non si può dire dell'attuale gestione.

Confido che, col nostro ritorno alla guida del Comune, queste importanti strutture potranno essere restituite nel loro splendore originario ai legittimi proprietari: i cittadini".