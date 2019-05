Rende (Cs), Manna: "Campagna elettorale entusiasmante. E' scontro tra vecchio e nuovo"

"È stata campagna elettorale entusiasmante, che ci ha permesso di illustrare ai cittadini le tante cose buone realizzate e che ha segnato una linea di demarcazione importante : da una parte ci siamo noi orientati verso il futuro, dall'altra c'è il vecchio, che vuole riportare le lancette dell'orologio di Rende indietro nel tempo".

Lo afferma il Sindaco di Rende, Marcello Manna.

"Sono stato e sarò il Sindaco di tutti i rendesi - dice Manna - e non ho opzioni di dominio del territorio : la nostra coalizione, cinque anni dopo, continua ad affermare il valore della democrazia partecipata, del dissenso come elementi fondanti.

Non è pensabile che una città universitaria che sforna conoscenza - aggiunge Manna - possa essere governata da chi pensa di poter dominare la comunità con minacce, ritorsioni, vendette.

Si tratta di atteggiamento che i rendesi rifiutano - prosegue il primo cittadino - e che considerano espressione di un passato che non può e non deve essere preso in considerazione. Indietro non si torna".