Venerdì 24 maggio a Cosenza, presso la sede di "Confesercenti Calabria" in via Frugiuele, n.14 alle ore 11.00, conferenza stampa di presentazione dell'evento "Le Comunità Rigeneranti - Coesione e Sviluppo Sostenibile, Condiviso e Partecipato", che si terrà giovedì 30 maggio a Trebisacce (Cosenza).

Una giornata di dibattito e confronto inserita nel programma del prestigioso evento nazionale "Festival dello Sviluppo sostenibile" promosso dall'Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile diretto da Enrico Giovannini e giunto alla sua terza edizione.

L'evento promosso e organizzato dal CruUnipol Calabria, dal Comune di Trebisacce e da Officine delle Idee ha tre obiettivi: presentare il progetto "le Comunità rigeneranti" un modello di sviluppo innovativo finalizzato al coinvolgimento attivo delle Comunità locali, per attivare processi di rigenerazione economica, sociale, nelle aree interne, nei centri storici e nei borghi; confrontarsi sui progetti di sviluppo turistico e culturale in itinere nel territorio (Bando Magna Grecia - Sibari e la costa dei tre miti) e proporre uno spazio reale di confronto tra Calabria, Basilicata e Puglia per programmare progettualità di sviluppo condivise e sostenibili nel versante jonico delle tre regioni. In particolare per quanto riguarda il turismo e la blue economy.

Alla conferenza stampa saranno presenti Franco Mundo sindaco di Trebisacce; Alessandro Cicitta di Unipol; Vincenzo Farina di Cru Unipol Calabria e Antonio Blandi di Officine delle Idee.