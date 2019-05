Cosenza, elezioni Europee 2019: spostate alcune sezioni elettorali

L'Ufficio Elettorale del Comune di Cosenza informa che alcune sezioni elettorali sono state spostate a causa della inagibilità dell'edificio che le ospitava.

Si tratta delle sezioni 1 – 2 – 5 e 6, spostate dal Convitto nazionale 'B. Telesio' alla scuola elementare di via Milelli.

Si precisa che non cambia nulla per quanto riguarda le strade di residenza dei cittadini elettori che votano nelle suddette sezioni.

