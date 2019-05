"Il battesimo democratico della nuova municipalità originata dalla fusione di Corigliano e Rossano dovrà coincidere con l'inserimento di questa grande realtà cittadina nelle politiche di sviluppo del governo nazionale. Presente alle prime elezioni amministrative del nuovo comune con una propria lista a sostegno della candidatura del Generale Giuseppe Graziano, La Lega mediante il sottoscritto, che ne è fondatore in Calabria, solleciterà il massimo dell'attenzione istituzionale sulla Sibaritide. Per troppo tempo gli esecutivi nazionale e regionale hanno colpevolmente ignorato le istanze di una terra nobile che chiede prima di tutto più possibilità di potersi collegare con il resto dell'Italia. Ma chiede anche vicinanza allo straordinario giacimento agroalimentare di una Piana che non è mai stata a difesa sui tavoli che contano, soprattutto su quelli europei. La Lega, forte del radicamento e della grande accoglienza che sin dal principio ha sempre trovato in questa zona, promuoverà azioni di valorizzazione forte del territorio". Lo ha affermato il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.

