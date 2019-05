Montalto Uffugo (Cs), l’assessore D’Acri: “Riapre la pista kart”

"Ho firmato qualche giorno fa, insieme al Sindaco, una lettera in cui l'amministrazione comunale accoglie la proposta dei proprietari dell'impianto sportivo sito in località Mavigliano (Pista Karting le Gazzelle). La proprietà si è impegnata a concedere al Comune, ad uso gratuito, l'impianto sportivo. Ci tenevo a dare questa felice notizia alla mia città di Montalto, agli appassionati di motori, agli amici che condividono la passione dei motori. Io sono cresciuto sul vecchio impianto, come tanti amici che ricorderanno, presso il quale ho nutrito la passione dei motori. Come noto, l'impianto sportivo, versa, da diversi anni, in un totale stato di degrado e abbandono. Dopo un intenso lavoro di concertazione, che ho seguito personalmente, nonostante le note difficoltà di una burocrazia farraginosa, da amministratore e da appassionato, e con il sostegno e la volontà del Sindaco, che ringrazio, siamo riusciti a mettere il primo e più importante tassello, verso la riapertura dell'impianto impianto sportivo".

"Voglio, e per questo continuerò ad impegnarmi, che diventi il fiore all'occhiello per gli sport motoristici, non solo della Ns città ma dell'intera aerea urbana cosentina e del mezzogiorno d'Italia. Un luogo di condivisione per gli appassionati, per le famiglie, per i bambini e anche gli anziani. Che sia dunque una opportunità di crescita, e volano di sviluppo del nostro territorio. Continuerò a profondere il mio impegno per la realizzazione di ciò che era per me un sogno, perché potrà essere per tutti realtà". Lo dichiara, in una nota, l'Assessore allo Sport-Cultura-Istruzione e Spettacolo del Comune di Montalto Uffugo, Emilio D'Acri.