Il capitano Ultimo riceverà la cittadinanza onoraria di Orsomarso (Cs)

Domenica 12 maggio 2019, alle ore 17.00, nel corso di un apposito Consiglio comunale, che si terrà nel borgo di Orsomarso (CS), verrà conferita la Cittadinanza onoraria al Colonnello Sergio De Caprio, meglio conosciuto come Capitano Ultimo.

Per la speciale occasione, l'assise comunale si terrà all'aperto, in Piazza Aldo Moro, alla presenza di autorità militari, religiose e civili nazionali, regionali e provinciali.

"Lo scorso 14 febbraio, con Delibera di Giunta comunale - ha dichiarato il Sindaco Antonio De Caprio - abbiamo deciso di assegnare a Capitano Ultimo la massima onorificenza del nostro Comune per rendere onore all'alto valore umano e professionale della persona, al suo coraggio e alle sue qualità investigative, oltre che per l'alto esempio di coerente fedeltà e lealtà che questo valoroso uomo delle Istituzioni ha sempre indirizzato verso lo Stato".

Domenica 12 maggio sarà, per la comunità orsomarsese, per la provincia di Cosenza e per la Calabria tutta, un momento autentico, simbolico e memorabile di giusto riconoscimento, ma anche un giorno di grande promozione dei valori civili e sociali della Repubblica Italiana, oltre che un chiaro e netto segnale della popolazione di vicinanza rivolto alla sua figura di difensore di tali valori.

"Questo importante atto di amicizia e deferenza - conclude la nota del Sindaco di Orsomarso - vuole rappresentare l'inizio di un programma formativo di sensibilizzazione collettiva da attuare attraverso un percorso di educazione civica, tutela e promozione dei valori della legalità".

Prima dell'inizio dei lavori del Consiglio comunale aperto, nell'ambito delle sue iniziative sociali e culturali, si terrà la cerimonia ufficiale del conferimento della Bandiera Italiana e della Bandiera Europea da parte dell'Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana (ANCRI) al Comune di Orsomarso.

La consegna avverrà nelle mani del Sindaco, Antonio De Caprio, da parte del Presidente provinciale ANCRI Cosenza, Cav. Uff. Angelo Cosentino.

L'ANCRI è da tempo impegnata a promuovere il decoro della Bandiera Italiana con due progetti: «Viaggio tra i valori e i simboli della Repubblica» e «Decoro del Tricolore».

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A CAPITANO ULTIMO

ORE 17.00

 Cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Italiana e della Bandiera Europea da parte dell'Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana (ANCRI) al Comune di Orsomarso. Consegna al Sindaco Antonio De Caprio da parte del Presidente provinciale ANCRI di Cosenza, Cav. Uff. Angelo Cosentino.

ORE 17.15

 Apertura lavori del Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza con cerimonia di consegna della Cittadinanza Onoraria al Colonnello Sergio De Caprio

 Interventi delle autorità presenti

 Manifestazione Orsomarso in Blu