Corigliano-Rossano (Cs), "Maggio Europeo": cambia la viabilità

Terza edizione "Maggio Europeo", cambierà la viabilità nel Centro Storico di Rossano venerdì 3, 10, 24 e 31 maggio. – Saranno istituiti divieti per garantire l'incolumità pubblica.

È quanto contenuto nelle ordinanze della Polizia Municipale emanate oggi (venerdì 3).

Dalle ore 19 e fino a cessata esigenza sarà vietata la sosta e il transito nel tratto di strada di via Plebiscito compreso tra l'incrocio di corso Garibaldi e piazza Martucci.

In occasione delle 5 serate di "Maggio Europeo" sarà vietato somministrare bevande alcoliche ai minori di 18 anni, non si potranno consumare o detenere bevande in bottiglie di vetro o lattine in luogo pubblico, non sarà consentito somministrare, vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo bevande in vetro o lattina da parte degli esercizi pubblici in sede fissa o ambulanti. Sarà consentita la vendita in contenitori di plastica o carta.