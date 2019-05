Civita (Cs), amministrazione al femminile: presentata lista di sole donne e modello cooperativo

"Restituire alla comunità locale la tutela del territorio. E trasformare la tutela stessa in processi produttivi capaci di creare sviluppo, attraverso la realizzazione di azioni concrete (preservare la biodiversità, prevenire danni idrogeologici e incendi, manutenzione e potenziamento rete elettrica e idrica etc). Accrescere le competenze dei cittadini, responsabilizzandoli. Stimolare e rafforzare la rete delle cooperative di comunità fatte da imprese locali e dai cittadini che diventano soci lavoratori che intendono intraprendere attività e promuovere servizi fondamentali; quegli stessi servizi e diritti che lo Stato in tutte le sue articolazioni non riesce ormai più a garantire. Dall'entroterra del Pollino calabrese, dalla storica e famosa comunità arbërëshe di Civita parte un nuovo modello di governance dei territori. Che riconosce nel presunto isolamento e nella presunta assenza di progresso risorse e valori autentici da custodire e da reinterpretare come chiave di lettura per un'altra economia e di un altro sviluppo".

Di questa consapevolezza e di questa prospettiva è intriso la lista "Donne Pollino" che, composta di tutte donne, candida Eliana Bruno a Sindaco del piccolo comune italo-albanese per le amministrative del 26 maggio prossimo.

Provocatoriamente tutta al femminile, la squadra di candidate al consiglio è composta da Anna Bonifati, Maria Vittoria Campana, Elena Campana, Michela Cusano, Maria Pirrone, Rosa Francomano e Cristina Ghillani.

"Da sempre, soprattutto in questi territori, sono le donne ad alimentare l'economia domestica, impegnandosi per la comunità. Oggi a Civita – fanno sapere le candidate – noi donne siamo titolari della maggior parte delle attività commerciali, ci occupiamo di turismo e agricoltura oltre che della famiglia e dell'educazione dei figli. Spesso le nostre necessità restano inascoltate e per questo abbiamo l'esigenza di essere maggiormente rappresentate in seno alle istituzioni pubbliche".

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE - INCREMENTO DEL PATRIMONIO PRODUTTIVO - PARI OPPORTUNITÀ. È, questo, il trinomio sul quale si basa il programma elettorale della squadra di donne a sostegno di Eliana Bruno Sindaco. L'obiettivo – proseguono – è migliorare le condizioni sociali della comunità attraverso la cooperazione, la formazione, l'innovazione e l'equità.

COOPERATIVA DI COMUNITÀ. – Ai suoi membri è richiesto di prendersi cura costantemente del territorio quale bene comune: pulizia, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri ad alto valore paesaggistico e turistico e delle strade, ripristino cartellonistica e illuminazione. Loro stessi potrebbero supportare le attività commerciali fornendo servizi di vario genere (pulizie, taxi, guide, informazioni turistiche, baby sitter, dog sitter, interpreti,) attraverso un sistema virtuoso, ponendo fine al lavoro sommerso, garantendo una giusta retribuzione ai soci lavoratori e valorizzando le professionalità del luogo.