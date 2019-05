Corigliano Rossano, il candidato Promenzio: "Investiremo su nostre risorse naturali"

La bellezza e la autenticità delle tante e diverse risorse naturali di questo territorio non possono più essere riscoperte e vissute al massimo per un'escursione di mezza giornata. Esse rappresentano leve strategiche, tra le altre, sulle quali costruire finalmente il rafforzamento della capacità attrattiva e ricettiva di CORIGLIANO ROSSANO come destinazione turistica e culturale, in tutti i periodi dell'anno.

È quanto dichiara Gino Promenzio, candidato a Sindaco per la coalizione Civico e Popolare che nella giornata di ieri (mercoledì 1° maggio) ha partecipato alla passeggiata ecologica promossa dalla Pro Loco Corigliano, nella valle del torrente Coriglianeto, nel territorio di Corigliano; facendo successivamente tappa al Patire, nella montagna di Rossano tra i siti naturalistici preferiti soprattutto in occasione della Festa dei Lavoratori.

Quella del Coriglianeto come la valle del Colagnati nella campagna di Rossano; il complesso monastico del Patire e la vicina oasi dei Giganti di Cozzo del Pesco con i suoi castagni secolari; o, ancora, tra gli altri siti di interesse naturale, l'oasi naturale alla foce del Crati nel territorio di Corigliano che fa tra l'altro parte dell'are MAB del Parco della Sila.

Sono questi – continua – anzi tutto dei simboli di storia e di identità. Ma costituiscono anche fotografie di una biodiversità così ricca e diversificata nello stesso perimetro comunale che non ha eguali. E che rende questa grande Città ed il suo vasto patrimonio naturalistico ed identitario una vera e propria esperienza turistica da far vivere e condividere a quanti non la conoscono.

Dalla promozione del torrentismo all'escursionismo, dalle passeggiate libere nella natura alla scoperta di monumenti, icone, chiesette, sentieri e dei resti di quella che è stata la storia culturale ed economica dell'acqua e dei mulini in questo territorio metteremo in campo – conclude Promenzio ringraziando organizzatori e animatori delle due tappe del 1° MAGGIO – ogni iniziativa e strumento di marketing territoriale utile per far incrociare la straordinaria offerta e dotazione di cui dispongono colline, torrenti, campagne e montagna di CORIGLIANO ROSSANO con l'importante domanda nazionale ed internazionale di turismo lento, responsabile ed eco-sostenibile e che vede l'Italia minore tra le mete preferite per i prossimi anni.

PEDIATRIA CORIGLIANO. – Condividendo la giustificata preoccupazione delle famiglie del territorio, relativamente allo stop dei ricoveri nel reparto di pediatria dell'ospedale Guido Compagna nel territorio di Corigliano, Promenzio parteciperà SABATO 4 MAGGIO alla manifestazione GIÙ LE MANI DAI BAMBINI.