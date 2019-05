Casali del Manco: approvato bilancio consuntivo 2018

Approvato, dall'Amministrazione Comunale di Casali del Manco, il bilancio consuntivo 2018 che, in realtà, non è il primo vero e proprio rendiconto annuale dell'Amministrazione Martire perché il rendiconto della gestione per l'anno 2018 contempla un anno che è stato a cavallo tra la fase commissariale e questa Amministrazione. L'atto è arrivato in consiglio, sabato 27 aprile, ed è stato approvato con 10 voti favorevoli, 1 astenuto e 3 contrari.

L'avanzo di amministrazione è pari ad euro 218.654,80 (al netto della parte accantonata, di quella vincolata e di quella destinata a investimenti), in aumento rispetto a quello dell'anno precedente (2017) che era pari a euro 54.957,71. Il totale dei residui attivi è pari a euro 1.794.637,17, quello dei residui passivi è pari a euro 857.233,69, con un risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2018, pari a euro 3.409.520,95.

Nel 2018, l'Ente non ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria, così come avvenuto nel 2017, oltre a ciò, non presenta debiti fuori bilancio. Rispettato anche il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL, oltretutto l'indebitamento dell'Ente è passato da euro 5.988.669,43 nell'anno 2017 ad euro 5.540.449,58 nell'anno 2018.

«Le principali spese sono, certamente, legate alla gestione di tutto il patrimonio comunale comprese le manutenzioni, alla rete viaria, al decoro urbano e al verde pubblico, all'edilizia scolastica, allo sport, alla cultura e al tempo libero. Specifica attenzione – sottolinea l'assessore al bilancio, dott.ssa Francesca Pisani – è stata rivolta ai più deboli, in ogni caso giovani, donne, anziani e disabili meritano un impegno ed un interesse non solo costanti ma anche maggiori». Permangono elementi di criticità relativi alla riscossione dei tributi, un elemento che l'Amministrazione Martire non intende affatto sottovalutare e sul quale c'è un impegno serio fatto di concerto con gli uffici competenti.

«È un privilegio per me votare un bilancio consuntivo che riporta questi numeri – così commenta il sindaco Martire l'approvazione del rendiconto 2018 –. Numeri seri, solidi, che danno la possibilità di avere risorse da investire e una base solida per pensare il futuro».