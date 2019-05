Cosenza, lavori su via Enrico Berlinguer: il 6 maggio istituiti i divieti di transito e sosta

Per consentire i lavori di bitumatura su via Enrico Berlinguer, programmati dal settore Infrastrutture del Comune per lunedì 6 maggio, il Comandante della Polizia Municipale, Avv.Giovanni De Rose, ha emanato un'ordinanza che istituisce per lo stesso giorno, dalle ore 5,00 alle ore 22,00, sulla stessa via Berlinguer (nei tratti interessati dalle attività lavorative:

IL DIVIETO DI TRANSITO, in entrambi i sensi di marcia e IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE.

La limitazione alla circolazione e alla sosta avrà carattere provvisorio e sarà resa nota con l'apposizione della necessaria segnaletica di preavviso.