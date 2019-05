Cosenza, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil si mobilitano

"I pensionati continuano ad essere protagonisti delle mobilitazioni unitarie dei SindacatiConfederali nei confronti dei provvedimenti economici del Governo,che penalizzano innanzitutto proprio le pensionate ed i pensionati, a partire dal taglio della rivalutazione degli assegni e dalla imposizione fiscale che è la più alta d'Europa.

Per discutere di queste e di altre problematiche, il 29 aprile scorso si è tenuta presso la sede della Uil di Cosenza una riunione dei Segretari generali dello Spi Cgil di CosenzaFranco D'Orrico, dello Spi Cgil del Pollino Sibaritide Tirreno Franco Spingola, dell'Fnp Cisl di CosenzaSalvatore Graziano e dell'Uilp Uil Francesco De Biase, presenti anche diversi componenti delle relative segreterie territoriali.

Si è convenuto di organizzare iniziative unitarie sul territorio provinciale, allo scopo di promuovere la presenza qualificata delle pensionate e dei pensionati calabresi ai due appuntamenti nazionali unitari previsti per il prossimo mese di giugno. Il primo sarà la Manifestazione nazionale di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil del 1° giugno 2019 a Roma, dal significativo slogan "Dateci retta. Abbiamo 16 milioni di buoni motivi", che sarà preceduta peraltro da un'assemblea unitaria dei pensionati delle Regioni del Sud che si svolgerà a Napoli il prossimo 9 maggio. Il 22 giugno, poi, Cgil Cisl e Uil hanno deciso di tenere a Reggio Calabria una grande manifestazione nazionale, scelta che ha un alto valore simbolico e denota evidentemente una attenzione particolare delle tre Confederazioni alla nostra Regione, che più di ogni altra, purtroppo, porta i segni tangibili della disattenzione di questo Governo a tematiche quali il lavoro, la disoccupazione giovanile, la sanità, la mobilità, le infrastrutture e la tutela del territorio, solo per citarne alcune tra le più importanti.

In vista di tali appuntamenti, si è stabilito di tenere un attivo unitario a livello provinciale delle tre Organizzazioni dei pensionati, che servirà a far emergere con maggior forza la volontà di pensionate e pensionati di contribuire alla vertenza nazionale che Cgil Cisl e Uil già da tempo stanno portando avanti nei confronti di una compagine governativa che, al di là degli slogan populistici e dei provvedimenti di facciata, rischia di far precipitare la qualità di vita dei pensionati e dei cittadini tutti in una situazione persino più grave di quella tristemente sperimentata negli anni della crisi economica.

L'iniziativa dovrebbe svolgersi nella mattinata del prossimo 22 maggio e non appena definiti i dettagli organizzativi sarà cura delle Segreterie fornirne tempestiva comunicazione ai mezzi di informazione". Lo affermano le segreterie di Spi cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil della provincia di Cosenza.