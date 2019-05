Rende: domani al Garden presentazione del Programma e della Coalizione a sostegno di Mimmo Talarico

Domani 2 maggio, alle ore 18.30 presso il cinema Garden di Rende (CS), in un incontro pubblico, saranno presentate liste e programma elettorale di Mimmo Talarico, candidato a sindaco di Rende.

La coalizione "Rende più", a sostegno di Talarico, non intende tornare indietro e sfida i candidati competitori con liste pulite, ispirate ai criteri stabiliti dalla commissione antimafia e lontane da qualsiasi condizionamento illegale. Giovani, esperienze associative politiche e civiche, docenti universitari, professionisti, cittadini espressione dell'ambientalismo e dello sport, sostengono un candidato come Mimmo Talarico, con una forte personalità e dinamismo, frutto della sua esperienza politica ed amministrativa che può contare su una Rende delusa ed amareggiata per il fallimento degli amministratori di oggi ma anche di quella Rende che non vuole tornare al passato. Una coalizione civica e plurale che vuole affrontare la crisi in cui versa Rende con un programma ed una idea di comunità sana e forte dell'impegno civico e politico vero di cui la città ha bisogno.

Appuntamento, dunque, domani alle 18.30 al Cinema Garden per l'apertura ufficiale della campagna elettorale.