Paludi, il candidato sindaco Stefano Graziano incontra gli over 40. “E’ nostra intenzione garantire sicurezza e sostegno alle persone anziane”

Continuano gli incontri del candidato sindaco a Paludi, Stefano Graziano, in vista delle elezioni amministrative. Stavola è stato il turno degli over 40: "Anche questo incontro è andato abbastanza bene" – afferma il candidato sindaco.

"Hanno partecipato diverse persone anziane, le quali hanno chiesto un coinvolgimento maggiore da parte del Comune, in modo che possano mettere a disposizione la loro esperienza per contribuire al miglioramento di questo paese".

"Da parte nostra abbiamo proposto tutto l'apporto e la vicinanza possibile, attraverso l'impegno di far nascere cooperative sociali che possano dare un punto di riferimento a chi vive da solo e ha figli all'estero. Il nostro impegno è anche quello di dare assistenza dal punto di vista dei trasporti, attraverso macchine a noleggio per poter garantire a queste persone una maggiore libertà di movimento. Ci sono altri punti che abbiamo intenzione di mettere a disposizione: da quello della sicurezza con l'installazione di impianti di videosorveglianza; a quello sanitario, incrementando l'ambulatorio medico per dare un supporto maggiore per analisi e situazioni mediche di vario genere. C'è anche l'obiettivo di far sorgere e mettere a disposizione centri di fisioterapia".

"Il 2 maggio c'è l'apertura della campagna elettorale, ma ci saranno anche altri incontri all'estero - dal 10 al 12 - conclude Stefano - perchè abbiamo molte persone che dovranno scendere qui a Paludi per votare".