Cosenza, il 5 maggio Rizzo (Pc) presenta i candidati al Parlamento europeo

Domenica 5 maggio 2019, alle ore 10:30, presso i locali della Federazione Provinciale "Antonio Gramsci" del Partito Comunista, ubicata a Cosenza in via Rivocati n°63, il Segretario Generale Marco Rizzo terrà una conferenza stampa per presentare la lista dei candidati nella circoscrizione sud per le elezioni del Parlamento Europeo.

Per l'occasione verrà, inoltre, illustrato il programma politico finalizzato alla difesa dei lavoratori dalle politiche di austerità improntate alla crescente disuguaglianza ed emarginazione che i potenti gruppi finanziari e industriali che stringono in pugno l'Europa impongono ai governi ed alle popolazioni.

Il Partito Comunista è presente alle Europee 2019 in quanto membro dell'Iniziativa Comunista Europea che può fregiarsi della presenza di due eurodeputati comunisti appartenenti al KKE (Partito Comunista Greco) e ciò simboleggia ulteriormente i legami solidi di fratellanza che il Partito ha costruito in questi anni ed intrattiene con i propri partiti fratelli che nello scorso gennaio hanno sottoscritto l'Appello dei Partiti Comunisti e Operai d'Europa(tra gli altri: Partito Comunista d'Albania, Partito del Lavoro d'Austria, Partito Comunista del Belgio, Nuovo Partito Comunista della Gran Bretagna, Partito Comunista della Grecia, Partito dei Lavoratori d'Irlanda, Partito Comunista della Turchia).

Durante la conferenza stampa interverranno anche i due candidati calabresi per la circoscrizione meridionale selezionati dal Partito sul territorio locale, ovvero Mariangela Verardi e Franco Adamo.