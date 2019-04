Rende (Cs), Manna su primo maggio: "Disoccupazione problema centrale, previsto insediamento con 200 nuovi posti di lavoro"

"Il primo maggio è una data storica per la nostra memoria collettiva ma è anche, inevitabilmente, il giorno in cui ci si confronta con le gravi emergenze occupazionali, specialmente in Calabria".

Lo afferma il Sindaco di Rende, Marcello Manna.

"Dai vari governi nazionali che si sono succeduti nell'ultimo ventennio - prosegue Manna - nessuno ha affrontato di petto la questione, che nel Mezzogiorno assume rilievi drammatici.

Gli enti locali non sono dispensatori diretti di lavoro anche se possono e devono cercare di attrarre insediamenti produttivi.

Come Comune di Rende abbiamo non solo pensato a stabilizzare 94 dipendenti - dice Manna - ma siamo fieri di annunciare l'imminente arrivo di una grande multinazionale del settore sportivo che ha previsto, nel piano occupazionale, circa 200 assunzioni.

Si tratta di un grande investimento produttivo che dimostra come la nostra città sia diventata attraente per gli insediamenti industriali.

Ci auguriamo che il 1 maggio - conclude Manna - sia vissuto con spirito propositivo dalla classe politica, mentre cogliamo l'occasione per esternare la nostra stima verso le organizzazioni sindacali, presidio di libertà e di democrazia insostituibili".